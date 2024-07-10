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Türkiye
AA 10.07.2024 17:35

Kütahya'da ormanlık alanda yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'da ormanlık alanda yangın
[Fotograf: AA]

İlçeye bağlı Üyücek köyü yakınlarındaki Kıran Yaylası mevkisinde ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 itfaiye, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 50 personel sevk edildi.

Kütahya'da ormanlık alanda yangın

Ekipler, köylülerin de yardımıyla çamlık bölgedeki yangına müdahaleye başladı.

Hızlı müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında, yaklaşık 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü.

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Kütahya Orman Yangını
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