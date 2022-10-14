112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Irak uyruklu aile bireylerinin fenalaştığı yönünde ihbar geldi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kombi bacasından sızan doğal gazdan etkilendikleri belirlenen 4'ü çocuk 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.