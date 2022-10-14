Sabah saatlerinde 49 yaşındaki Soner Özenç yönetimindeki ticari taksi ile Ufuk E. idaresindeki minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı.

Taksi şoförü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada takside bulunan yolcu S.G. ve minibüsteki HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ile minibüs şoförü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi ve İbni Sina hastanelerine kaldırıldı.

Kazaya karışan minibüsün, HDP milletvekillerini ve parti üyelerini Esenboğa Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.

HDP Genel Merkezinden kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah milletvekillerimiz Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerimizi havaalanına götüren parti aracımız, Milli Kütüphane kavşağında bir taksi ile çarpışmıştır. Kazada milletvekillerimiz hafif yaralamıştır. Ancak taksi şoförünün yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Milletvekillerimiz hastanede müşahede altındadır."