Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 11:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beylikdüzü'nde bir sürücü kazadan kaçarken kaza yaptı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Beylikdüzü'nde hafif ticari araç sürücüsü, yolun sol tarafından gelen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken aracı yan yattı.
Yakuplu Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde dün akşam saatlerinde hafif ticari araç sürücüsü, sol taraftan gelen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aracı yan yatan sürücü yaralanırken, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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