Siteler Mahallesi 209 Sokak'taki 30 odalı bir otelin alt katındaki barda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle alevler, çevredeki otellere sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen kişiler taburcu edildi.

"Sadece barı yakmak istedim"

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangını çıkardığı belirlenen, otelin altındaki barın işletmecilerinden M.O.'yu gözaltına aldı.

Şüpheli M.O. ifadesinde, otelin işletmecisi Y.K. ile kira zammı konusunda tartıştıklarını ve birikmiş kızgınlığının etkisiyle benzin dökerek sadece barı yakmak istediğini söyledi. Yangının kontrolden çıkarak otele sıçradığını öne süren şüpheli pişman olduğunu belirtti.