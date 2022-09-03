Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuşadası Körfezi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 15.02'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7,00 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 2.34 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 03.09.2022, 15:02:15 TSİ
Enlem : 37.9623 N
Boylam : 27.1540 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/um6T9zPmia@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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