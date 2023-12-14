Kursa giderken sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı

Olay, Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Çakmak, Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çakmak'ın çığlıkların duyan mahalleli yardıma koşup köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı.

Yüz, el ve kalçasından yaralanan Çakmak, yakınlarının otomobiliyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olurken, kuduz aşısı yapılan Veysel'in tedavisi sürüyor.

"Sahipsiz köpeklere çözüm bulunmalı"

Veysel'i komşularının güçlükle kurtardığını belirten amcası Ramazan Çakmak, "Yüzünde, elinde ve kalçasında ciddi yaralanma var. Çevredeki komşularımız Veysel'in çığlıkları ve köpeğin havlamasıyla durumu fark etti. Çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar. Eğer çocuğu kurtarmasalardı ölebilirdi. Ciddi yaraları var. Zaten boğazını ısırmış olsaydı kurtaramazdık. Yeğenimi apar topar kuzenimin arabasıyla hastaneye getirdik. Ameliyat edildi. Şu an servis odasına alınmış. Yetkililerin sahipsiz köpeklere bir çözüm bulması lazım. Bugün benim yeğenim bu hale geldi, yarın başkasının çocuğu bu hale gelmesin. Çünkü çok sayıda köpek var. Biz şikayetçi de olduk. Yetkililer köpekleri toplasın. Barınaklara koysunlar" diye konuştu.