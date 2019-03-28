İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hurda eşyaların atıldığı alanda saat 12.40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Koyunları ağıldan çıkarma mücadelesi

Alevler kısa sürede yan taraftaki oto tamirhanesi ve adaklık kurbanların bulunduğu ağıla da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangını söndürmeye çalışırken, kurbanlıkların sahibi alevlerin ortasında kalan koyunlarını kurtarmak için büyük mücadele verdi. Koyunları kapalı oldukları alandan çıkaran adam, hayvanlarını boş araziye sürdü.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Oto tamirhanesi ve koyunların kapatıldığı ağılda hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA