Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz'de gece saatlerinden 31 Mart Pazar sabahına kadar, tarımsal faaliyetin olduğu kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerde ise orta kuvvette don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin, don riskine karşı tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Zirai don riski hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurabileceği bilgisi verildi.

Kaynak: AA