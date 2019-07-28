Kurban bayramına sayılı günler kaldı.

Kurbanlıklar da satış alanlarındaki yerini aldı. İbadetini yerine getirecekler için sırada, iyi kurbanı seçme telaşı var.

Kurban alacaklar nelere dikkat etmeli?

Kurban seçiminde önceliğin hayvanın yaşı olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Ümit Bardakçı, "Büyükbaş hayvanlarda iki yaşını, yani kapağını sökmüş olması. Tabii bunu ağzını açıp diş muayenesiyle de görebilirler. " dedi.

Dikkat edilmesi gereken bir hususun da hayvanlarda bir uzvun eksik olmaması gerektiğini belirten Bardakçı şöyle konuştu:

"Hayvanın herhangi bir uzvunda eksiklik var mı? Bacağında sakatlık boynuzunda, kulağında veya gözünde herhangi bir akıntısı geliyor mu? Tüy yapısı nasıl bunlara bakması gerekiyor."

Hayvanın tüm bilgilerine cep telefonundan ulaşılabiliyor

Kurbanlık alırken önemli noktalardan biri de belgelerinin bulunması.

Kurbanlık için satışa sunulan her hayvanın kendine özgü bir pasaportu bulunuyor. Bunun üzerinde cinsiyeti, cinsi ve ırkı yazıyor. Bunun yanı sıra pasaportun üzerinde aşıların tam olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca pasaport üzerindeki barkod sayesinde hayvanın tüm bilgilerine cep telefonuna yüklenecek uygulama ile bakmak mümkün.

Kurbanlıkların fiyatları ise cinsine, besinine göre 5-20 bin lira arasında değişiyor.

Haber: Ahmet Akgül-Emre Yüncü

Kamera: Sefa Bakış