Türkiye

Afyonkarahisar'da tekne battı: 1 ölü

28 Temmuz 2019 Pazar 19:30 - Son Güncelleme 28 Temmuz 2019 Pazar 19:31

Afyonkarahisar'da bulunan Gebeceler Barajı'nda tekne alabora oldu. Teknede bulunan 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı, 1 kişinin ise cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki 4 kişi, tekneyle baraja açıldı. Tekne kısa süre sonra alabora oldu. Teknedeki 3 kişi yüzerek kıyıya ulaşırken, İbrahim Çardak ise barajda kayboldu. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve belde sakinleri, batan tekneyi çıkardı. Olay yerine sevk edilen dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu, İbrahim Çardak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Baraj kıyısında bekleyen Çardak'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaynak: AA Etiketler: tekne baraj Afyonkarahisar'

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