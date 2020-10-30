Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kuralları hiçe sayan şoföre 15 dakika arayla 2 ceza
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da denetimlerde kullandığı minibüsten 35 yolcu çıkan şoföre ceza kesilerek yolcular indirildi. Aynı şoför 15 dakika sonra aracı tıklım tıklım dolu halde tekrar denetime takıldı.
Sivil Trafiğe bağlı Denetleme Ekipleri artan vaka sayılarının ardından denetlemelerini sıklaştırarak minibüs şoförlerine göz açtırmıyor. Esenyurt'ta çeşitli noktalara uygulama noktası kuran polis ekipleri sık sık minibüsleri durdurarak denetim yapıyor.
Uygulamada, 35 yolcu çıkan minibüsün şoförünün 15 dakika önce durdurulup Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği ceza kesilip, yolcularının başka araca bindirildiği öğrenildi.
Ancak kuralları hiçe sayan şoför 15 dakika içinde minibüsü tıklım tıklım doldurarak polis ekiplerine tekrar yakalandı. Minibüs şoförü, ”Amirim 15 dakika önce ceza yedim. Bu seferlik beni affet” demesine rağmen cezadan kurtulamadı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 11:47
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