Sivil Trafiğe bağlı Denetleme Ekipleri artan vaka sayılarının ardından denetlemelerini sıklaştırarak minibüs şoförlerine göz açtırmıyor. Esenyurt'ta çeşitli noktalara uygulama noktası kuran polis ekipleri sık sık minibüsleri durdurarak denetim yapıyor.

Uygulamada, 35 yolcu çıkan minibüsün şoförünün 15 dakika önce durdurulup Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereği ceza kesilip, yolcularının başka araca bindirildiği öğrenildi.

Ancak kuralları hiçe sayan şoför 15 dakika içinde minibüsü tıklım tıklım doldurarak polis ekiplerine tekrar yakalandı. Minibüs şoförü, ”Amirim 15 dakika önce ceza yedim. Bu seferlik beni affet” demesine rağmen cezadan kurtulamadı.