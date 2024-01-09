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Türkiye
DHA 09.01.2024 03:05

Kural ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu

İstanbul Ataşehir'de kural ihlali yaparak hatalı dönüş yapan sürücünün kullandığı otomobile, caddede ilerleyen bir başka otomobil çarptı.

Kural ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 23.15 sıralarında Küçük Bakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde bulunan Emre Akoğlu'nun kullandığı otomobil, sürücüsünün U dönüşü yapması üzerine cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ertuğrul Yayla yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada hatalı dönüş yapan otomobilin sürücüsü Emre Akoğlu otomobilde sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri Akoğlu'nu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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