Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.10.2024 12:08

Kumar borcu olan tekstilcinin 'kapkaç' tiyatrosunu polis bozdu

Bursa'da, sanal kumar borcu olduğu iddia edilen tekstilci iş adamının bunu eşinden saklamak için arkadaşıyla kurguladığı "kapkaç" oyunu, polisin dikkatinden kaçmadı.

Kumar borcu olan tekstilcinin 'kapkaç' tiyatrosunu polis bozdu

Osmangazi ilçesinde 15 Ekim'de C.K. adlı iş adamının Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında kapkaça uğradığı ihbarında bulunması üzerine bu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polise bilgi veren tekstilci iş adamı C.K, İstanbul'a iş anlaşması için gitmek üzere kendi otomobiliyle terminale geldiğinde aracından indiğini, yemek için yakındaki alışveriş merkezine giderken elindeki 58 bin avro bulunan çantanın bir motosikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını söyledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, motosikletliyi yakalamak için kameralardan geldiği yönü bulmaya çalıştı.

Bu kez "mağdur" kapkaççıyı takip etti

Yaklaşık 100 adres ve 10 kilometrelik alandaki güvenlik kameraları incelendiğinde, motosikletlinin terminale doğru geldiği, C.K'nın ise onu takip ettiğini belirledi.

Olayın kurgu olabileceği şüphelerinin artması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, İ.M.A. adlı "kapkaççının" C.K. ile 15 yıllık arkadaş olduğunu tespit etti.

C.K'nin sanal kumar borcunu eşinden saklamak için arkadaşıyla kurguladığı öne sürülen "kapkaç" nedeniyle, "suç uydurma" gerekçesiyle iki arkadaş gözaltına alındı.

Polise ifade veren C.K, 1 milyon liranın üzerinde borcu olduğunu, bunu eşine söyleyemediği için evden "İstanbul'a iş anlaşmasına gidiyorum." diyerek paralarla çıktıktan sonra arkadaşıyla kurguladıkları "kapkaç" planını uyguladıklarını anlattı.

İ.M.A'nın ise C.K'nin ricasını kıramadığı için bu oyuna ortak olduğunu söylediği öğrenildi.

Güvenlik kameralarının kayıtlarında, İ.M.A'nın terminale doğru motosikletle gittiği, C.K'nin otomobiliyle onu takip ettiği, iş adamı yol kenarında dururken motosikletlinin para dolu çantayı "kapkaç" yaparak uzaklaştığı, C.K'nin onu kovaladığı görülüyor.

ETİKETLER
Bursa Kumar
Sıradaki Haber
Depremde biri yıkılan iki bloklu sitede 'yapı farklılığı' ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:37
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
13:33
Bakan Göktaş: Muhtarlar, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede önemli role sahip
13:26
Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak
13:16
Orta Karadeniz'in iç kesimleri için 'zirai don' uyarısı
13:13
Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:19
Gündüz kuşağı programları için yayın etik ilkeleri belirlendi
Konya'da suları çekilen gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu
Konya'da suları çekilen gölde balıkçı tekneleri karaya oturdu
FOTO FOKUS
Antik kentin 45 yıllık çobanı: Yörük Fatma
Antik kentin 45 yıllık çobanı: Yörük Fatma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ