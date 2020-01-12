Türkiye

Küçükçekmece'de silahlı saldırı:1 yaralı

12 Ocak 2020 Pazar 02:08 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 02:11

Küçükçekmece'de bir kişi, arabayla yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ekipler saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]