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Küçükçekmece'de silahlı saldırı:1 yaralı12 Ocak 2020 Pazar 02:08 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 02:11
Küçükçekmece'de bir kişi, arabayla yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ekipler saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Küçükçekmece'de yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kişi, yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını toplayan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul silahlı saldırı güvenlik kamerası