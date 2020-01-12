Türkiye
Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan sebebiyle kapandı12 Ocak 2020 Pazar 01:12 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 02:29
Toprak kayması sebebiyle Karabük-Zonguldak kara yolu, bir süreliğine çift yönlü ulaşıma kapandı. Tünelde mahsur kalan bir ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak, Bolkuş Tüneli girişinde yola sürüklenerek yolu ulaşımı kapattı.
Bu yolu tercih eden araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Yol 2 saat trafiğe kapalı kaldı
Yenice ilçesinden Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans da tünel içinde mahsur kaldı. Hasta, Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.
Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışması ile açıldı.
Kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.
Kaynak: AA