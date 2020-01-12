Türkiye

Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan sebebiyle kapandı

12 Ocak 2020 Pazar 01:12 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 02:29

Toprak kayması sebebiyle Karabük-Zonguldak kara yolu, bir süreliğine çift yönlü ulaşıma kapandı. Tünelde mahsur kalan bir ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

[Fotoğraf: AA]