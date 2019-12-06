Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Elektronik Küpe Sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Işıkgece, söz konusu sistemin denemelerin TİGEM çiftliklerinde devam ettiğini belirterek, uygulamanın en kısa zamanda yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

"Ben sarıkız, iyiyim" mesajı

Elektronik küpenin işlevlerini de anlatan Işıkgece, şu bilgileri verdi:

"Elektronik küpeyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların günlük aktiviteleri sahiplerinin cep telefonuna mesaj olarak iletilecek. Hayvanların vücut ısısından, hasta mı oluyor yoksa bir rahatsızlığı mı var anlaşılıyor. Hayvanın aşırı hareketlerinden doğumlama zamanın geldiğini belli oluyor. Kızışma zamanları da hayvanların vücut ısılarına göre belli oluyor. Bu durumların hepsi cep telefonuna mesaj olarak iletiliyor. Bu sayede hayvan sahipleri daha rahat ediyor."

Işıkgece, özellikle yerleşim yerlerinden uzak yerlerde hayvan kayıplarının meydana geldiğinin altını çizerek, küpeyle hayvanlarının nerede olduklarının da belirleneceğini vurguladı. Işıkgece, normal bir günde hayvan sahinin cep telefonuna "Ben sarıkız, iyiyim" diye bilgilendirme mesajlarının da geleceğini aktardı.

"Canlı hayvan popülasyonu daha doğru sayılacak"

Mevcut kullanılan plastik küpenin üzerinde hayvana ait bir numara olduğuna dikkati çeken Işıkgece, şunları söyledi:

"Eğer biz bu sistemi kullanırsak şu anda kullanılan numaraları da bu sisteme aktarmış olacağız. Böylelikle canlı hayvan popülasyonu daha doğru sayılacak. Hayvan popülasyonu canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca kulaklık numarasıyla ilgili bazen yapılan yanlış uygulamaların da önüne geçmiş oluyorsunuz. Hayvanların cinsleri gibi bilgilerde bu sistemin içerisinde olacak."

Kaynak: AA