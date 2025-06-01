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Türkiye
AA 01.06.2025 19:06

Küçük çocuk takla atan otomobilden yola savruldu: O anlar kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir otomobilin aynı yönde giden başka otomobile çarptığı kazada yaralananlardan 9 yaşındaki çocuğun tedavisi devam ediyor.

Otoyolda önceki gün Ankara yönüne giden plakası öğrenilemeyen S.A. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak çarptığı aynı istikamette giden L.A.'nın kullandığı otomobilin takla atması sonucu yaralanan 5 kişiden 2'si daha taburcu edildi.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilden yola savrulan 9 yaşındaki O.A.'nın ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada, emniyet kemeri taktıkları için hafif yaralanan 2 kişi daha önce taburcu edilmişti.

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile bir aracın yol kayıt kamerasınca kaydedilmişti. Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkıp yan şeritteki otomobile çarpması, çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilden bir çocuğun yola savrulması yer alıyordu.

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