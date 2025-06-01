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Türkiye
TRT Haber 01.06.2025 15:36

Yeni haftada yağış devam edecek mi? İşte tahminler...

Yeni haftada yağışlar iç ve doğu bölgelerde devam edecek. Ankara'da haftanın ilk günü yağışlı geçecek. İstanbul ve İzmir'de ise yeni haftada hava, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın, çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada yağış devam edecek mi? İşte tahminler...

Yeni haftada yağışlar iç ve doğu bölgelerde devam edecek. Hava sıcaklıkları, batı kesimlerden başlayarak, yurt genelinde artacak. Sıcaklığın çarşamba gününden itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Yağış iç ve doğu bölgelerde devam edecek

Yeni hafta ile birlikte yurt genelinde hava, parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Yeni haftada yağış devam edecek mi? İşte tahminler...

İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 3 Haziran Salı günü ise yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde hava, parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Siirt ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada yağış devam edecek mi? İşte tahminler...

Üç büyükşehirde hava durumu

Peki yeni haftada üç büyükşehirde hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da sağanak yağış, haftanın ilk günü de devam edecek. Sıcaklık ise 20 derece olacak.

İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık 25 dereceyi gösterecek. İzmir'de ise hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise 30 derece civarında olacak.

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