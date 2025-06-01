Ankaralılar yaza sağanakla giriş yaptı

Valilik tarafından uyarı yayımlanan Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağış sağanağa döndü.
Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bir anda şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Vatandaşların ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındığı, motokuryelerin ise trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.
Ankara Valiliği tarafından yapılan uyarıda kuvvetli yağışın 18.00'e kadar devam edeceği vurgulanırken, " Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.