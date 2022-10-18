Tokat'ta Çay Mahallesi'nden Gaziosmanpaşa Bulvarı'na gelen 200 koyunun bulunduğu sürü, Cumhuriyet Meydanı'nda çobanların ardından caddeden geçti.

Koyunların geçişi sırasında trafik durdu. Koyun sürüsü Erenler Mahallesi'ne doğru gitti.

Sürünün, Almus ilçesi Dumanlı Yaylası'ndan yaklaşık 5 gün önce çıktığı öğrenildi.

Sürü sahibi Burak Altuntaş, sürüsünün yaklaşık 5,5 aydır Almus ilçesinde olduğunu belirterek, "Dumanlı Yaylası'ndan 5 gün önce yola çıktık. Yarın inşallah köyümüz Dereyaka'da olacağız. Sülalemiz 1930 yılında bu yana koyunculuk işi ile uğraşıyor. Yaylaya mart ve nisan aylarında çıkıyoruz. Kasım ayı olmadan yayladan iniyoruz" dedi.