Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da virajı alamayan beton mikseri devrildi
[Fotograf: DHA]
İstanbul Sarıyer'de virajı alamayan beton mikseri devrildi. Araçta sıkışan şoför, çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Kemerburgaz Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
İddialara göre viraja hızla giren beton mikseri devrildi. Kazada kabin içerisinde sıkışan şoför, çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkarıldı.
Hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanlar kaza nedeniyle trafikte kaldı. Trafikte beklemek istemeyenler ise yürüyerek işe gitti.
Beton mikserinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
[Fotoğraf: DHA]
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