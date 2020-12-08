Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 17:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koronavirüse yakalanan yaşlı çift 5 gün arayla vefat etti
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de koronavirüse yakalanan Acer çifti, 5 gün arayla hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Şükrü Acer ve 80 yaşındaki eşi Safiye Acer, yaklaşık 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Develi Devlet Hastanesi’ne başvurdu.
Çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Acer çifti evlerinde karantina altına alındı. 2 gün sonra rahatsızlanan çift, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedaviye alınan Safiye Acer, 3 Aralık günü hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Şükrü Acer ise bugün yaşamını yitirdi.
Etiketler: Koronavirüs
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