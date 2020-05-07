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Koronavirüse yakalanan kadın doğumdan 3 gün sonra hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uşak'ta koronavirüs teşhisi konulan hamile kadın, bebeğini dünyaya getirdikten 3 gün sonra yaşamını yitirdi.
Uşak'ta hamileliğinin 33'üncü haftasında koronavirüs teşhisi konulan 27 yaşındaki Meryem Sever, sezaryen ile bebeğini dünyaya getirdikten 3 gün sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ise kuvöze alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Uşak'ın İlyaslı köyünde oturan hamile olan Meryem Sever, iddiaya göre sağlık kontrolü için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada kontrolleri yapılan Sever'e koronavirüs teşhisi konuldu.
Bebeğin sağlık durumu iyi
Tedaviye alınan Sever'in 33 haftalık hamileyken sezaryen ile doğumu gerçekleştirildi. Anne Meryem Sever, doğumdan 3 gün sonra hayatını kaybederken, bebeğin ise kuvözde tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: uşak koronavirüs doğum bebekSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 10:43
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