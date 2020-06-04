Antalya'nın tarihi, doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü plajına sahip bölgesi Çıralı, 15 yılda yapılan çalışmalarla ülkedeki en önemli caretta caretta üreme alanlarından biri haline geldi.

Masmavi denizi, uzun plajı ve yeşil doğasıyla en önemli turizm merkezlerinden Kemer ilçesindeki Çıralı Turizm Bölgesi, son yıllarda yapılan çalışmalarla caretta carettalarla da anılıyor.

COVID-19 tedbirleri kapsamında uzun bir süre ziyaretçi girişine kapatılan Çıralı Plajı'nda caretta carettalar çok rahat bir yumurtlama dönemi geçirip yuva yapmaya başladı.

Plajda gönüllü olarak görev yapan Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi üyesi 4 kişi, 10 yuva tespit etti.

Ekipler, ayrıca Olimpos Plajı'nda da caretta carettaların ayak izlerini gördü ancak yuva tespiti yapamadı. Bu plaja da birkaç gün içinde caretta carettaların yuva yapacağı tahmin ediliyor.

"Yaşam alanlarında özgürce yüzdüler"

Kooperatif üyesi ve Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya, Çıralı ile carettanın birbiriyle özdeşleştiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir plaja kimsenin girmediğini, denize dahi teknelerin açılamadığını anlatan Altınkaya, şöyle konuştu:

"Yumurtlama dönemi öncesinde carettalar denizde de plajda da rahat etti. Caretta ölümlerine son dönemde çok çok az rastladık. Yaşam alanlarında özgürce yüzdüler. Normal zamanlarda Çıralı'da gece sahilde yürüyüş yapmak, denizde yüzmek, sahilde ateş yakmak, kamp yapmak, araba ve bisikletlerin alana girmesi yasak. Hava karardıktan sonra sahil carettalara ait. Halkımız ve turistler de bu konuda duyarlılık gösteriyor. Bu yıl da aynı uygulama devam edecek."

Bu yıl 100 yuvada 5 bin yavru bekleniyor



Bu yıl yuva sayısında artış beklediklerini vurgulayan Altınkaya, "Geçen yıl 85 yuvada 4 bini aşkın yavru denizle buluşmuştu. Bu yıl ise alınan tedbirlerle 100 yuva ve 5 bin yavru beklentimiz var" dedi.

Caretta carettaların turizme de katkısının büyük olduğunu anlatan Altınkaya, temmuz ve ağustos aylarında sabahları yavruların çıkışını izlemek için yüzlerce kişinin sahile geldiğini dile getirdi.

Altınkaya, salgının tamamen sona ermesinin ardından herkesin yine caretta carettaların maviliklere olan yolculuğuna tanıklık etmek için Çıralı'ya geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.