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Camiye giren dağ keçisi güçlükle yakalandı
Adıyaman'ın Tut ilçesinde camiye giren dağ keçisi, uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya salındı.
Olay, Tut ilçesine bağlı Tepecik (Tirintil) köyünde meydana geldi. Bölgeye yakın olan köye kadar inen dağ keçilerinden bir tanesi Tepecik Camii'nin açık olan bahçe kapısından içere girdi.
Cami bahçesinden cami içerisine giren dağ keçisini köylüler fark etti.
Köylüler dağ keçisini camiden çıkartmak için seferber oldu.
Güvenlik korucuları ve köylüler caminin ikinci katına kaçan dağ keçisini uzun uğraşlar sonrasında yakaladı.
Boynuzlarından yakalanan dağ keçisiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen köylüler, daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.
Etiketler: Tut camiye giren dağ keçisi AdıyamanSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 11:56
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