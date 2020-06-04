Haber Giriş: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Esenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esenyurt'ta kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Mahsur kalan kişi, yapılan çalışma sonrası kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.
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