Çarşamba Devlet Hastanesi’nde görevli laboratuvar teknikeri Elif Aydın Yamak ile aynı hastanenin kantininde çalışan ablası İlknur Ünal, 1,5 ay önce rahatsızlandı.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan kardeşler evde tedaviye alındı. Bir süre sonra durumları ağırlaşan Yamak ile Ünal, hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren İlknur Ünal ve kardeşi Elif Aydın Yamak, 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk annesi İlknur Ünal ile evli ve 1 çocuk annesi Elif Aydın Yamak, kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.