Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tarihi sikke ve objeler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1106 sikke ile 171 obje ele geçirildi. Eserler müzeye teslim edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'nde ihbar üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Güvenlik güçleri, otomobilde tarihi eser olabileceği değerlendirilen 1106 sikke ile 171 obje ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemeler Hatay Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Hatay
Son Haberler
- 11:55
- 11:51
- 11:44
- 11:43
- 11:44
Sıradaki Haber
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 26 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz