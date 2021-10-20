İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde tütün ve elektronik malzemenin yurda kaçak yollarla sokulup satıldığı bilgisini aldı.

Adreslere baskın düzenleyen ekipler, operasyonda 26 şüpheliyi gözaltına alındı. Aramalarda, 189 bin 645 paket kaçak sigara, 2 ton 563 kilogram kaçak nargile tütünü, 2 bin 110 adet elektronik sigara cihazı, 2 bin 952 adet elektronik sigara likidi, 330 adet elektronik sigara aparatı, 4 bin 983 adet oyun CD'si, bin 263 adet oyun kolu, 77 adet oyun kulaklığı, 248 adet mouse, 77 adet oyun kulaklığı, 153 adet bilgisayar hoparlörü, 3 adet dizüstü bilgisayar,3 adet cep telefonu, 290 adet dizüstü bilgisayar soğutucu ele geçirildi.

Piyasa değeri 8 buçuk milyon lira

Ele geçirilen elektronik eşya ve tütünlerin değerinin 8 buçuk milyon lira olduğu belirlendi.

Elektronik malzemelerin yurda kaçak yollardan getirilerek, Fatih, Kağıthane ve Kadıköy ilçelerindeki 2 depo ve 3 işyerinde muhafaza edildiği, operasyon kapsamında devletin toplam 4 milyon 760 bin lira vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi.