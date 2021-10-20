Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonları: 20 gözaltı
Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-19 Ekim'de sahte içki üretildiği ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, kaçak 31 bin 260 litre akaryakıt, 11 bin 550 paket sigara, 117 cep telefonu, 91 kilogram nargile tütünü ile 6 bin 240 ürün ele geçirildi.
Samanlıkta sahte içki üretimi
Kent merkezindeki bir çiftlikte yapılan incelemede ise imalathaneye dönüştürülen ve gizli geçit bulunan samanlıkta yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin 960 litre sahte içki bulundu. Ekipler, ele geçirdikleri sahte içkiyi imha etti.
Polis ekipleri, 20 zanlıyı gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Sahte İçki Kaçakçılık
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