Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 98 ülkede görülen koronavirüs dünyayı alarma geçirdi. 103 binin üzerinde kişiye bulaşan virüs, 3 bin 500'den fazla can aldı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının tüm ülkelerin gündeminde ilk sıraya alınmasını istedi.

Hastalık nasıl öldürüyor?

Virüs insanlara bulaştıktan sonra en sık akciğerlere yerleşiyor ve burada çoğalıyor. Virüs yeni olduğu için bağışıklık sistemimiz de virüsü tanımıyor ve karşı koymak için yetersiz kalıyor. Bu durumda zatürre gelişiyor ve akciğerlerin kapasitesi sınırlandığı için hastalar solunum sıkıntısı çekmeye başlıyor. Enfeksiyonun giderek yayılması ile genellikle solunum yetmezliği ile hastalar kaybediliyor.