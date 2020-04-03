Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle vatandaşlar evde kalırken, kuryeler motosikletleriyle görevlerini yapmaya devam ediyor. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bir motosikletli kuryenin rüzgardan etkilenmemesi için bir sürücü kuryeye kalkan olurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kurye rüzgardan zor anlar yaşarken, sürücü dörtlülerini yakıp kuryeye kalkan oluyor. Köprü geçildikten sonra ise kurye sürücüye korna çalarak teşekkür ediyor.