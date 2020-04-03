Haber Giriş: Kaynak: İHA
Köprüden geçen motosikletli kuryeye kalkan oldu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halinde giden bir motosikletli kurye rüzgardan dolayı zor anlar yaşadı. Bu durumu gören bir sürücü ise dörtlülerini yakarak kuryeye kalkan oldu.
Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle vatandaşlar evde kalırken, kuryeler motosikletleriyle görevlerini yapmaya devam ediyor. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bir motosikletli kuryenin rüzgardan etkilenmemesi için bir sürücü kuryeye kalkan olurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde kurye rüzgardan zor anlar yaşarken, sürücü dörtlülerini yakıp kuryeye kalkan oluyor. Köprü geçildikten sonra ise kurye sürücüye korna çalarak teşekkür ediyor.
Etiketler: motosikletli kurye fatih sultan mehmet köprüsüSon Güncelleme: 3 Nisan 2020 Cuma 10:38
Sıradaki Haber
Koronavirüs hastasını hastaneye dönmeye yakınları ikna etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz