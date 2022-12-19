Gaziantep, 5’inci Organize Sanayi Bölgesi 509 No'lu caddede, servis minibüsü kullanan bir şoför, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada park halindeki kamyonete çarptı.

Kamyonetin arkasında altyapı çalışması gerçekleştiren telekomünikasyon şirketi işçileri Fatih Akar ile Mehmet Patlar, aracın altında kalarak sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 işçi hayatını kaybetti

İtfaiye ekibi, kamyonet ile duvar arasında kalan Akar ve Patlar’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mehmet Partlar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste tedaviye alınan Fatih Akar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada, servis minibüsünde bulunan ve yaralanan 3 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.