Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 6 milyon gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Konya'da 6 milyon gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinde yaptığı yol uygulamasında bir tırı kent girişinde durdurdu.
Tırda yapılan aramada, kolilere doldurulmuş 6 milyon gümrük kaçağı sigara bulundu.
Ekiplerce kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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