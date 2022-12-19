İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinde yaptığı yol uygulamasında bir tırı kent girişinde durdurdu.

Tırda yapılan aramada, kolilere doldurulmuş 6 milyon gümrük kaçağı sigara bulundu.

Ekiplerce kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.