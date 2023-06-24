Kopan elektrik kabloları anne ve 3 çocuğunun üzerine düştü

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bir kamyonun dorsesi elektrik kablolarına takıldı. Kamyonun ilerlemeye devam etmesinin ardından kablonun bağlı olduğu elektrik direği yerinden çıkarak devrildi. Elektrik kabloları ve direk patlayarak Tuğba Postacı ve çocuklarının yanına düştü.

Anne ve çocukları patlama ve kıvılcımların arasında kaldı. Çocuklarından birisinin hafif şekilde yaralandığı anne ve diğer iki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tuğba Postacı, "Direğin çocuğun üzerine geldiğini gördüm. Çocuk gitti zaten diyerek o an bitti benim için her şey. Bir baktım elimdeki çocuk savrulmaya başladı. Tel koptuğu gibi çocuğa vuruyor sonra diğer çocuğun çığlıklarını duyunca ona yetişme çalıştım elime geldi, ayağıma geldi, çocuğa yetişemedim. Sonra nasıl oldu bilmiyorum bir şekilde tutup çektim. Parka gittik toprağa basmak için sonra sağlık ocağına koştuk orada ilk müdahaleyi yaptılar" dedi.