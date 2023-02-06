Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yolları trafiğe kapatıldı
[Fotograf: AA]
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre illere ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Bazı kara yolları ulaşıma geçici olarak kapatıldı.
Kar yağışı nedeniyle Konya'yı Aksaray, Ankara ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.
Seydişehir ve Beyşehir ilçeleri ile Adana kara yolunda da her iki istikamette çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
Yetkililer, elverişsiz hava koşulları nedeniyle vatandaşları, zaruri durumlar dışında yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Etiketler: Konya Kar Yağışı
Son Haberler
- 10:36
- 10:33
- 10:25
- 10:25
- 10:19
Sıradaki Haber
Deprem bölgesinde yoğun kar, fırtına ve sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz