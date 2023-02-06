Kar yağışı nedeniyle Konya'yı Aksaray, Ankara ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Seydişehir ve Beyşehir ilçeleri ile Adana kara yolunda da her iki istikamette çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

Yetkililer, elverişsiz hava koşulları nedeniyle vatandaşları, zaruri durumlar dışında yola çıkmamaları konusunda uyardı.