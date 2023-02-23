Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belediye tarafından Hatay'da altyapı, lojistik, temiz su, mobil mutfak, haberleşme ve enerji sağlama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Hatay'da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 10 tır besi ve süt yemi gönderildiği, yemlerini teslim alan Hataylı hayvan üreticilerinin de zor günlerine yanlarında olan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay'da yaşamın normale dönmesi için Konya'daki belediyeler, odalar, STK'ler ve hayırseverlerin tek yürek olduğunu belirtti.

Hataylı depremzedelerin yanında olabilmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını dile getiren Altay, "İlçe belediyeleriyle bölgeye 600 tırdan fazla yardım malzemesi ulaştırdık. Geçtiğimiz hafta da 50 tır un gönderdik. Çiftçilerin üretim sürecine destek olmak için gönderilen 10 tır besi ve süt yemi bölgedeki üreticilere ulaştırıldı'' açıklamasında bulundu.

''Bir ve beraber olduğumuz zaman, aşamayacağımız zorluk yok''

Hayvansal üretimin bu dönemde aksamadan devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Altay şunları kaydetti:

"Hatay'daki küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticisi kardeşlerimize can suyu olacak besi ve süt yemlerimizin bereketli olmasını diliyorum. Bu zor günler, devlet-millet iş birliğiyle atlatılabilir. Biz bir ve beraber olduğumuz zaman, aşamayacağımız zorluk yok. Konya olarak Hatay'da yaraları sarmak adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.".

Açıklamada, bir üreticinin, "Besici arkadaşlarımız yemsiz kaldı. Afetin ilk gününden beri burada olan Konya Büyükşehir Belediyesine minnettarız. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun" sözlerine yer verildi.