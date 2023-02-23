Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dron görüntüleri Adıyaman'da depremin bilançosu gözler önüne serdi
Adıyaman’da deprem öncesi ve depremin sonrasında dron ile havadan çekilen görüntüler, yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında Adıyaman yer alıyor. Binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman’daki değişim deprem öncesinde ve deprem sonrasında, aynı açılardan çekilen dron görüntüleri ile gözler önüne serildi.
Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı görüldü.
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