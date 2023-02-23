Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında Adıyaman yer alıyor. Binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman’daki değişim deprem öncesinde ve deprem sonrasında, aynı açılardan çekilen dron görüntüleri ile gözler önüne serildi.

Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı görüldü.