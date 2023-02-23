Muhammet Ali Alkan 20 yaşında...Kahramanmaraş merkezli ilk depremde, memleketi Hatay'daydı.

Ailesi depremde yara almadı ancak geri dönerken minareden düşen parçalar Muhammet Ali'nin koluna çarptı.

Alkan'ın atardamarı yırtıldı, ameliyat için Mersin'e gönderildi...

5 gün yoğun bakımda kaldı

5 gün yoğun bakımda kaldığını söyleyen Alkan, "Ayakta yedejk damar oluyormuş, onu bağlamışlar. 5 gün yoğun bakımda kaldım, 6. gün çıkardılar beni. Şu an çok bir şey yok bilekten aşağısında sıkıntı var hissetmiyorum" dedi.

Üniversite sınavına hazırlanıyordu

İlk tedavisinin ardından İstanbul'a, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlığına kavuşmayı bekleyen gencin aklında hem memleketi, hem de yakında gireceği üniversite sınavı var.

"Ünversite sınavına hazırlanıyordum nasıl olacak şimdi sağ elimle yazıyordum solla imza bile atamıyordum nasıl olacak düşüncesi var. Hukuk okumak istiyorum."

Muhammet Ali'nin annesi ve kardeşleri memleketinde kaldı. Babası ise yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Köyündeki yıkım nedeniyle sınava İstanbul'da hazırlanmak isteyen genç, dershaneye gidebilmek için destek bekliyor.

Kamera: Ümit Turan