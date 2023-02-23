İlçeye bağlı Maden köyünde dün akşam saatlerinde ailesiyle, kızının nişanından dönen Kamil Çalışkan, kardan kapanan yolda çalışan iş makinesi operatörüne yol göstermek için otomobilinden indi.

Yol güzergahını ekiplere anlattığı sırada, Çalışkan’ın üzerine çığ düştü. Kar kütlesinin altında kalan Çalışkan, otomobilden inen kardeşi, yardıma koşan köylüler ve ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çalışkan, kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

"Kar yığınını tırnaklarımla kazıdım"

Sağlık durumu iyi olan Çalışkan, 4 metre yüksekliğindeki kar kütlesi altında yaşadığı o anları anlatarak, “Belki de 1 saat orada kaldım. Karı, bir müddet tırnaklarımla kazdım. Ekiplerin komşularım ve kardeşimin de yardımcı olması ile çıkarıldım. Çok şükür iyiyim. Burada sağlık çalışanlarına ve tüm ekiplere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yerini çubukla tespit etti

Çığ altında kalan ağabeyinin yerini çubukla tespit ettiğini söyleyen Kemal Çalışkan da "Ağabeyim, kepçe operatörüne yolu gösterip, kılavuzluk yapmak için araçtan indi. Köprünün karşısında geçerken aniden yamaçtan kopan çığın altında kaldı. Hemen konumunu tespit etmeye çalıştık. Köylünün yardımı ile karı kazımaya başladık. Çubukla kar altında yerini tespit ettik ve kürekle kendisine ulaştık" dedi.