Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, burada kazı çalışması yapmaya başladı.

Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan hafriyatı da kamyonetlerle alandan taşıdı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı.

Buradan hafriyatı dışarı taşıyacağı esnada fark edilen şahıs, ekiplerin gelmesiyle olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette çeşitli suçlardan 24 adet kaydı bulunan Bayram K. (58) olduğu tespit edildi. Şahsa yönelik çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, şahsın Ortabayır'da bir işyerinde olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen polis, şahsı kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan şahsa ifadesinin alınmasının ardından "imar kirliliğine neden olma" ve "tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram K. savcılık ifadesinde, "Bodrum katı işyeri olarak satın aldım. Aldığımda zemini kazılmış haldeydi, kazıdan ben sorumlu değilim. Aksine burayı temizlemek ve sağlamlaştırmak için çabaladım. Asla kolonlara zarar vermedim. 100 bin lira zararım var" dedi.

Şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.