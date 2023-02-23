Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a getirilen 1233 depremzedenin tedavisi sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 12 bin 374 hastadan 1233'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken 11 bin 141 kişi taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Kente getirilen 12 bin 374 yaralıdan 11 bin 141'i taburcu edildi, 1233 depremzedenin tedavisi ise devam ediyor.
Son Haberler
- 10:07
- 10:07
- 10:04
- 10:05
- 09:59
Sıradaki Haber
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 114 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz