Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 114 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
İzmir'de 5-20 Şubat arasında düzenlenen 134 operasyonda gözaltına alınan 114 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 5-20 Şubat arasında 134 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 202 şüpheliden 114'ü tutuklandı.
Aramalarda 114 kilo 940 gram uyuşturucu, 5 bin 870 uyarıcı hap, 133 bin 28 sentetik ecza, 24 hassas terazi, 26 tabanca, 6 tüfek ile suçtan elden edilen 1 milyon 372 bin 798 lira ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik İzmir
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