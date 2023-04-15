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Türkiye
AA 15.04.2023 23:50

Konya'daki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ve Kadınhanı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Konya'daki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Seydişehir'de Savaş K. idaresindeki kamyonet, Seyyid Harun Bulvarı'ında yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Ç. ile eşi Ayşe Ç'ye çarptı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Konya'daki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Kadınhanı'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kadınhanı ilçesinde D300 kara yolunda Musa K. idaresindeki otomobil ile Hasan P. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle Yeliz D, Hasan Fevzi D, Hüsne E, Hasan E. ile Aynüsa A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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