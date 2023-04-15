Konya'daki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Seydişehir'de Savaş K. idaresindeki kamyonet, Seyyid Harun Bulvarı'ında yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Ç. ile eşi Ayşe Ç'ye çarptı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Murat Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kadınhanı'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kadınhanı ilçesinde D300 kara yolunda Musa K. idaresindeki otomobil ile Hasan P. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle Yeliz D, Hasan Fevzi D, Hüsne E, Hasan E. ile Aynüsa A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.