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Türkiye
AA 25.05.2023 19:00

Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
[Fotograf: AA]

Halil İbrahim Çizmeci idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde yolda temizlik çalışması yapan Karayollarına ait Ahmet Ecevit yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüs şoförü Çizmeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Ecevit ve aynı araçtaki Ümmet Şahin ile otobüste bulunan İrem Ece Güler, Ömer Yavuzer, Gülşen İkbal Duran, Hüseyin Özcan, Mustafa Cengiz, Saliha Altınok, Helimcan Topuz, Selahattin Şahin, Aniş Yılmaz, Osman Sefa Özdemir, Muhammet Memişbey, Engin Söver ve Halil Cabacı yaralandı.

Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ecevit ve Yılmaz'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen Aniş Yılmaz'ın da hayatını kaybettiği bildirildi.

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