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Türkiye
İHA 14.04.2023 00:25

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

Beyşehir-Seydişehir çevre yolu Ziraat Odası hizmet binası karşısında meydana gelen olayda H.B. idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan Ö.K.’nin kullandığı traktöre, ardından da Ö.B. yönetimindeki araca çarptı.

Kaza sonucu traktör devrilerek yol üzerinde yan yatarken, sürücülerden H.B. ile Ö.K. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Konya Trafik Kazası
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