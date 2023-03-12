Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 03:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da tarım işletmesinde yangın
[Fotograf: AA]
Konya'da bir tarım işletmesinde yangın çıktı. Yangında 2 bin fiğ, 800 yonca balyası kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Kadınhanı ilçesi Polatlı kara yolunda kurulu işletmede fiğ ve yonca balyalarının olduğu alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine işletmeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına İtfaiye ekipleri ile çevre ilçelerden gelen ekipler müdahale etti.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla söndürülen yangında 2 bin fiğ, 800 yonca balyası kül oldu.
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