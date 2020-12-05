Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın Halkapınar ilçesindeki bağ evinde kalan 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Eskihisar Mahallesi'ndeki bağ evinde kalan Murat Işıklı ile arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel evde hareketsiz yatarken bulundu.
Sabaha karşı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Işıklı, İçöz ve Temel'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından 3 kişinin cenazeleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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