Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Boğazı'nda, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
Etiketler: Meteoroloji İstanbul Boğazı
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